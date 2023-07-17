فرنسا تتعرض لموجة حر شديدة تصل ذروتها غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من الارتفاع في درجات الحرارة في الجنوب الشرقي للبلاد في الأيام القادمة، وتصل ذروتها، غدا /الثلاثاء/ وبعد غد /الأربعاء/، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.



ويبدأ هذا الارتفاع في درجات الحرارة من اليوم /الاثنين/ في منطقة "بروفانس ألب كوت دازور" (جنوب شرقي فرنسا) وجزيرة "كورسيكا" ، ثم يمتد إلى "لانجدوك روسيون" جنوبي البلاد، أما إقليم "الألب البحرية" تم وضعه في حالة التأهب البرتقالية؛ لمواجهة الموجة الحارة.



وأوضحت قناة الأرصاد الجوية أن موجة الحر هذه مصدرها المغرب العربي وتصل إلى جنوب فرنسا، مضيفة أن درجات الحرارة ستزداد أكثر غدا لتصل إلى 40 درجة مئوية في مناطق "فار" و"بيرينيه أورينتال".



وينتظر أن تستمر ذروة هذه الموجة حتى بعد غد، كما ستظل درجات الحرارة مرتفعة يوم الخميس أيضا، مما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت، أمس /الأحد/، حالة التأهب "البرتقالي" في تسعة أقاليم بوسط وشرقي البلاد وفي إقليم "الألب البحرية" الفرنسي التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور، لمواجهة موجة الحر.. كما تم رفع حالة الطوارئ في إقليم "بوي دو دوم" وسط فرنسا.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية- في وقت سابق- الى أن شهر يونيو الماضي قد شهد أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق، واستمر حتى الجزء الأول من شهر يوليو الجاري.