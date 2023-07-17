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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية

وزير البترول
وزير البترول

يفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء فعاليات منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء فى هذا القطاع الحيوى .

ويلقى الملا كلمة رئيسية فى افتتاح المنتدى يوضح خلالها رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الإستثمارية لقطاع التعدين المصرى وتعظيم مساهمته فى الناتج القومى ، كما تنعقد أول مائدة مستديرة استراتيجية لرواد قطاع التعدين و المعادن بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتى تعد فرصة مهمة لمناقشة مجالات التعاون فى قطاع التعدين المصرى .

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وأوضح المهندس طارق الملا ان عقد المؤتمر فى هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة لعرض البرنامج والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الامثل لثروات مصر التعدينية فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته الدائمة لمشروعات القطاع التعدينى ليصبح رافداً هاماً من روافد الدخل القومى.

وهو ما يتم العمل عليه عبر عدة محاور من خلال تنفيذ خارطة طريق لتطوير القطاع وتحديثه ، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع شركات التعدين العالمية والمحلية ، واطلاق المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن ،  و التوسع فى تصنيع الخامات المعدنية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى ، والاستثمار  فى العنصر البشرى لتطويره .

وسيشهد المنتدى المقرر عقده على مدار يومين تحت شعار «نحو الاستفادة من 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام و خال من الكربون » جلسات نقاشية متنوعة تركز على استراتيجيات قطاع التعدين  المصرى لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون و الشراكات المحلية والدولية مع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة وتعظيم القيمة المضافة ، والعمل نحو مستقبل تعدينى مستدام ، فضلاً عن الاتجاهات الحالية فى صناعة التعدين العالمية  .

وتأتى الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى كأبرز الجلسات النقاشية المنعقدة خلال المنتدى لمناقشة فرص وتحديات قطاع التعدين لدفع النمو  الاقتصادى والتنمية حيث تضم المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية والسيد بندر الخُرَيف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، و السيد يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي. و السيد دومينغو مبا إيسونو ، نائب وزير المناجم والمحروقات من جمهورية غينيا الاستوائية،  و السيد جورج ميريكو دوكر، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية بجمهورية غانا.

وسيتضمن المنتدى أيضًا جلسة رفيعة المستوى لقادة صناعة التعدين من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين العالمية  وذلك لالقاء الضوء على كيفية اطلاق الامكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصرى وخطوات تطويره ليصبح وجهة جاذبة لمستثمري التعدين العالميين ، وتضم الجلسة مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية؛ مايك سيلفر، الرئيس والشريك المؤسس لشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية ، ومارك كامبل، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة Akh Gold الانجليزية .

ومن المقرر ان يشارك فى فعاليات منتدى مصر للتعدين أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين فى مصر والعالم. وتشمل قائمة المتحدثين مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين ،  و مايك سيلفر، رئيس وشريك مؤسس لشركة لوتس للذهب ؛  و تونو فاهك، الرئيس التنفيذي لشركة أتون ريسورسز الكندية ، ومجدي حبيب، المدير العام لشركة كانمت للتعدين الموارد الطبيعية في كندا ، وبراين ويسن، الرئيس التنفيذي لشركة Lionsbridge ، وماريت كيتاو،  مديرة المركز الأفريقي لتطوير المعادن، إلى جانب مجموعة من المتحدثين البارزين.

وسيتم افتتاح المعرض المصاحب الذى يستضيف 50 عارضًا و 34  من رعاة الحدث يمثلون مختلف القطاعات عبر سلسلة امداد التعدين لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول فى تكنولوجيا التعدين التي تقدمها الشركات  المشاركة .

منتدي مصر للتعدين وزير البترول المهندس طارق الملا شركات التعدين العالمية رؤية وزارة البترول

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