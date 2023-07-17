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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يرد على تصريحات عمرو مصطفى في "حبر سري" .. الخميس

صدى البلد

يحل المطرب  رامي جمال، ضيفًا على برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة خاصة  يومي الخميس والجمعة 20 و 21 يوليو الجاري على قناة "القاهرة والناس"، في تمام العاشرة مساءً.

و يتحدث رامي جمال خلال لقائه في برنامج "حبر سري" عن تفاصيل إصابته بمرض البهاق،ويرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة ويقدم عددًا من أغانيه المميزة.

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة جي بي أس على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل ومن توزيع ومكس وماستر أحمد حسام  و إلهامي دهيمة.
وأعلن المطرب رامي جمال عن تقديمه تتر مسلسل بنون الذي من المفترض طرحه خلال أيام قليلة على إحدى المنصات الرقمية.

وبدأ رامي جمال في الترويج للأغنية من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: قريباً أغنية #وسط_الوشوش تتر مسلسل #بنون .. تابعوه.
 

رامي جمال يتحدث عن المطرب أحمد سالم

أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.

 وعن تعاونه مع المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، موضحًا: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميل ورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا". 

أغاني رامي جمال الجديدة

وتابع الفنان رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة".

قال الفنان رامي جمال إنه سيقوم بطرح أغنية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر قائلا: " الشعب المصري معروف بحسه الوطني وأهم حاجة إن الفنان يتعامل مع الفن بحب مش مجرد بيشتغل، عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع الناس".

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