عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء فى نص البرقية : “فخامه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد..يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هـ أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة والعافية”.

وتابع: “أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة”.

واختتم برقيته قائلا: “حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية،، وكل عام وفخامتكم بخير”.