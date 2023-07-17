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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخصيص جزء من شاطئ دمياط الجديدة العام لذوى الهمم وأسرهم

صدى البلد

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاليهات وشاطىء المدينة من ساحات انتظار المركبات واستكمال أعمال الزراعة بالكورنيش.

وكذلك ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالى والبصرى للشاطئ العام ومنع أى مظاهر للعشوائية، والتصدى لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطئ والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه للمرة الأولى يتم  تخصيص جزء من الشاطىئ العام لذوى الهمم وأسرهم، مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال، مؤكداً ان دخول هذا الشاطئ بالمجان لهم وأسرهم ، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .

وفي سياق متصل، تفقد  المهندس محمد خلف الله، يرافقه مسئولو الجهاز، منطقة الشاطئ والكورنيش للوقوف على نسب الإنجاز لأعمال التطوير الجارية لمنافذ الخدمات الحضارية وأعمال الزراعة بالكورنيش والمداخل والبوابات، حيث تم الانتهاء من توسعة ورصف المداخل وتجهيز ساحات انتظار المركبات.

مدينة دمياط الجديدة شاطىء المدينة أعمال الزراعة الشاطىء العام

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