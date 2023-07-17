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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى لـ ساكني دار مصر القرنفل بالتجمّع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع بعض سكان كمبوند دار مصر القرنفل بالتجمع الأول، لبحث مقترحاتهم والاستماع إلى مطالبهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم الحديث بشكل عام عن بعض مشكلات الكمبوند من وجهة نظر السكان، وتم التأكيد على أنه ستتم متابعة سير العمل بالمشروع بصفة شخصية.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إصدار توجيهات للمختصين بمتابعة جميع الشركات العاملة بالكمبوند، وذلك لتقديم أفضل خدمات للسكان من زراعة ونظافة، مع ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات بالكمبوند وبالأخص تغيير النشاط من سكنى إلى نشاط آخر، مؤكداً أن المالك الذي يقوم بتأجير الوحدة لعمال يعتبر تحويل الوحدة من سكنى إلى ( سكنى فندقى ) وهذا مخالف للقانون، وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة العقارية على المالك.

وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، قد استكمل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تابع أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي والتجمع الثالث، والتي يتم بها رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - وتطوير محور 28 ومحور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى ومحور محمد نجيب بالتجمع الثالث.

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