ضبط 15 طن قمح محلي قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اكدت وكيلة وزارة تموين الشرقية انه تم شن حملة مكبرة برئاستها وبحضور عبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية والمهندس عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية و محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية و محمود جبر كبير المفتشين وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية وتم ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 15 طن و270 كجم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.