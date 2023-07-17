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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الوزراء : استضافة مؤتمر سيملس يؤكد خطوات مصر لتعزيز التحول الرقمي

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن استضافة مصر فعاليات سيملس ,2023 يعكس اهتمام الحكومة بتدعيم التكنولوجيا الرقمية لبناء مصر الرقمية. 

وأضاف رئيس الوزراء في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم الخدمات الرقمية ياتي وفق توجهات الدولة لمواكبة احتياجات وتطلعات المستقبلية لرفع كفاءة البنية التحتية والتشريعية والاستعانة بالخبرات الشبابية.

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وأيضا رفع كفاءتهم من خلال برامج متخصصة مثل الماجيستير المهني وتحفيز الابداع الرقمي بما ينعكس علي الشمول المالي بالإضافة لانفاق مليار جنيه لتطوير الانترنت .

واوضح أن الحكومة رفعت الوعي لدي المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية من خلال منظومة المدفوعات الرقمية و استخدام المحافظ الالكترونية والموبايل من خلال مبادرات للتحول الرقمي وانشاء المجلس القومي المدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تشجيع الاندماج في الخدمات الرقمية واعفاء الشركات من الضرائب لمدة 5سنوات باستخدام الخدمات الرقمية .

واعتبر أن استخدام الخدمات الرقمية يعني تقليل التكاليف و سرعة النفاذ للفئات المستهدفة موضحا أن هناك تعاون وثيق مع البنك المركزي للحد من الفقر وتعزيز الشمول المالي و تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية من خلال التحول لاقتصاد يعتمد علي اللاكاش من خلال منظومة الدفع الوطنية ميزة و رقمنة عمليات صرف المعاشات و التوسع في نقاط البيع و شبكة الدفع اللحظية انستا باي ودعم المعاملات المالية بين الشركات .

رئيس الوزراء سيملس التكنولوجيا الرقمية مصر الرقمية مصطفى مدبولي

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