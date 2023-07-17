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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية البنك المركزي | مصر تستعد لمكانة عالمية في الخدمات المالية الرقمية

مؤتمر سيلمس 2023
مؤتمر سيلمس 2023

انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر سيلمس 2023 لمنطقة شمال افريقيا والذي ترعاه مصر في نسخته هذا العام اليوم الإثنين 17 يوليو 2023.

قال رامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي ، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، إن نجاح منظومة التكنولوجيا المالية ترتكز علي عدد من الأسس من بينها وجود بنية تحتية تكنولوجية وبيئة عمل مواتية لدعم تلك التوجهات واستفادة شرائح عديدة من تلك الخدمات خصوصا للفئات الأولى بالرعاية.

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وأشار الي أن مصر تمتلك من تلك العوامل 72% من مستخدمي الإنترنت بإجمالي 105 مليون نسمة مما يساعد علي الاعتماد علي التكنولوجيا المالية وهو ما يؤهل مصر لوجود مكانة علي الخريطة العالمية بالتوازي مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشمول المالي والاعتماد علي الخدمات الرقمية وتقليل الآثار التي سببتها التداعيات العالمية.

قال إن البنك المركزي أطلق استراتيجية للابتكار والتحول الرقمي من خلال مبادرات مبتكرة لدعم تلك التوجهات و كذلك قانون الجهاز المصرفي الجديد والذي يتركز تكنولوجيا المعلومات و اطلاق منظومة المعاملات اللحظية انستا باي بإجمالي 33 مليون بطاقة ميزة و اكثر من 30 مليون محفظة بنكية بإجمالي 3تريليون جنيه في 6 شهور  

كما تم الترخيص لإصدار بنوك رقمية والضوابط التنظيمية لها و كذلك التكنولوجيا المالية بداية من الأفكار وانتهاء بتنفيذها وتدريب العشرات من الشباب المبتكرين. 

اشار الي أن البنك المركزي يدرك التحديات العالمية والمستقبلية موضحا أنه تم إطلاق فينتك في نسختها الجديدة وستكون متاحة للجميع قريبا جدا وهي توضح خريطة شاملة للتكنولوجيا المالية في مصر .

أوضح أن التقرير يرصد عدد الشركات الناشئة بنحو 177شركة ناشئة باستثمارات 8 مليون دولار خلال العام الماضي رغم التحديات العالمية وهو ما يعني الفرص الواعدة التي تحققها بما يحقق التنمية المستدامة

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