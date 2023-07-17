صحف السعودية .. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية | وبيان عاجل من متحدث الداخلية بالمملكة العربية

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 39

رئيس وزراء اليابان يُغادر جدة

متحدث الداخلية لعكاظ :عمليات التجميل لا تمنع من السفر

مقتل شخصين في «هجوم أوكراني» على جسر القرم

اهتمت الصحف السعودية بعدة أحداث عربية و عالمية.

وجاء في صحيفة الرياض، اخر مستجدات فيضانات كوريا الجنوبية، و أصدر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الإثنين، توجيهات عاجلة ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد القتلى إلى 40 شخصا منهم عشرات القتلى في نفق غمرته المياه.

وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ يوم الخميس مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في آواخر يونيو إلى ذروته.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، انتشل عمال إنقاذ كوريون جنوبيون 9 جثث من نفق غمرته مياه الأمطار، حيث علقت نحو 15 مركبة في المياه الموحلة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في حدوث سيول وانهيارات أرضية ودمرت منازل في جميع أنحاء البلاد، بحسب مسؤولين.

وقام ما يقرب من 900 منقذ، بينهم غواصون، بالبحث في النفق الكائن في وسط مدينة تشيونغجو، حيث غمرت السيول المركبات ومن بينها حافلة مساء السبت، حسبما قال سيو جيونغ إيل، رئيس دائرة الإطفاء في مؤتمر صحفي.

أشارت تقديرات مسؤولي الإطفاء أن النفق امتلأ بالماء في أقل من دقيقتين أو 3 دقائق، وفقا للأسوشيتد برس.

ونقلت نفس الصحيفة أن غادر جدة اليوم، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وذلك عقب زيارة رسمية للمملكة.



كان قد استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الأحد، في جدة.

وفي وقت سابق، عند وصوله المملكة، قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن طوكيو ملتزمة بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأكد كيشيدا، أن الشركات اليابانية تعمل على توسيع مشاريعها في السعودية، مضيفا، أن طوكيو سنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

ونشرت صحيفة عكاظ حوارها مع متحدث وزارة الداخلية السعودية ، وأكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن إجراء عمليات التجميل للنساء والرجال لا تمنعهم عبور بوابات الجوازات في المطارات.

وأضافت إن السلطات تستخدم تقنيات أخرى للتعرف على الأشخاص، حسبما أفادت صحيفة عكاظ.



وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لصحيفة عكاظ السعودية، إن عمليات التجميل لدواعي طبية أو كمالية سواء للرجال أو النساء وتغير ملامح الوجه بعكس صورة جواز السفر لن تؤثر على مرورهم من بوابة تفتيش الجوازات في المطارات.

وأضاف الشلهوب أنه "في حال الخروج من البلاد والعودة إليها بعد الخضوع لعملية تجميل حتى ولو بنسبة كبيرة، لن يمنع ذلك من استكمال إجراءات الدخول حتى لو كانت الصورة في جواز السفر غير مطابقة لملامح الوجه الواقعية، لاعتماد المنافذ على تقنيات متطورة من ضمنها بصمة اليد والعين للتعرف على الأشخاص في كل الحالات".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن إدارة الجوازات السعودية تعتمد الصورة الشخصية في جواز السفر من خلال الصورة الأساسية المعتمدة بشكل مسبق في الأحوال المدنية، وذلك عند إصدار بطاقة الأحوال المدنية أو تجديدها، وهي الجهة المختصة في حال وجود أي تحديث على الصورة الشخصية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تفاصيل انفجار جسر القرم، وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، وقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم، بسبب حادث طارئ، اودي بحياة شخصين.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه سمع دوي انفجارات قرب جسر شبه جزيرة القرم.

وكانت شنت أوكرانيا أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول البحري الذي تم ضمه لشبه جزيرة القرم منذ شهرين.

تم التقاط مقطع فيديو في اللحظة التي هاجمت فيها طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي سطحية المدينة في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو ، على بعد 100 ياردة من إحداث فوضى عارمة.