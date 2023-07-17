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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيادي مصر.. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

منصة ايادي مصر
منصة ايادي مصر

من خلال منصة "أيادى مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية تستطيع تسويق منتجك في الداخل والخارج إلكترونيا من خلال موقع إلكترونى بمعايير عالمية.

منصة أيادي مصر منصة إلكترونية أطلقت في  16 مارس عام 2021 ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إي - أسواق مصر وتعرض ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر المشتهرة بالصناعات الحرفية والتراثية ، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الأكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة.

 

لكى تنضم لمنصة ايادى مصر لابد من التسجيل عبر الرابط :http://ayadymisr.com/   ، اومن خلال المنسقين المحليين في المحافظات.

وتوفر منصة ايادى مصر تدريب لأى سيدة أو شاب  يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، على كيفية الاشتراك في منصة أيادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة وكيفية فتح متجر خاص بأسمائهم، كيفية تصوير وعرض منتجاتهم بشكل احترافى وكيفية رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

وتوفر منصة أيادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

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