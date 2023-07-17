أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

رُزق الفنان أحمد سعد، بمولودته الثانية “مريم”، من وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين .

ونشر سعد، فيديو مع طفلته مريم، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها وكتب :"الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد )) اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".

يستعد كل من الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، لطرح أحدث ديو غنائي غدًا الثلاثاء عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد سعد، منذ أيام البرومو الترويجي للاأغنية معلنًا ميعاد طرح الفيديو كليب الرسمي الذي تحمل له الجمهور بشكل كبير جدًا.

بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديدة فى تونس والمفترض إقامتها يوم 22 من شهر يوليو الجارى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشر سعد بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب الغالي في تونس انا مستني اشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22.

وتعتبر هذه هي الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد أزمة الشهيرة هناك فى الحفل الذى أقيم بداية الشهر الحالي ومشاجرته مع منظمة الحفل لإجباره على عمل لقاءات تلفزيونية لم يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق.

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس .

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من احداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".