نتنياهو يهاجم العصيان: لن نسمح لمجموعة في الجيش بالتحكم بأمن إسرائيل

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، انتقادات شديدة على إلى رافضى الخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء.

وقال نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين"

وأضاف: "في الديمقراطية ، يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، وهذا هو الفرق الأساسي بين الديمقراطية و نظام عسكري".

وتابع : "التحريض على العصيان بحد ذاته مخالف للديمقراطية، لا يمكن أن تكون هناك جماعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة، لا يمكن لدولة ديمقراطية أن تقبل مثل هذا الإملا، ولن تقبل الحكومة الرفض وستعمل ضده لضمان سلامة أطفالنا".

يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات ضد مخطط الإصلاحات القضائية الرامي لإضعاف المحكمة العليا، وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته.

وتتزايد التهديدات من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش، إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.