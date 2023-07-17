أخبار السيارات.. أسعار موديلات نجم مانشستر سيتي هالاند.. احذر هذه العبوات داخل عربيتك في درجات الحرارة المرتفعة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات 2023، والتي يبحث عنها الآن الكثير من المواطنين بفض احتوائها علي مميزات وتكنولوجيات متطورة، بالإضافة الي تنوع فئات السيارات بداخل السوق المصري ما بين السيدان، والهاتشباك، والـ SUV ، وذلك من إتاحة الفرصة أمام المصريين لاختيار السيارة الأنسب لهم .

ارتفعت درجات الحرارة خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ما جعلها تأثر علي جميع استخداماتنا اليومية ومن ضمنها السيارات، التي لا يجب أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة وذلك لاحتوائها علي العديد من المواد التي يمكن أن تتسبب في الاشتعال والانفجار كـ " عبوات ناسفة "، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

شهدة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 زيادة بشكل غير متوقع وغير مسبوق، وذلك يرجع الي العديد من الأسباب التي أثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميا، منها عدم استقرار سعر الدولار، إضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري ، خصوصا بعد تقدمها لدي الوكلاء والموزعين، وترجع أسباب تلك الزيادة الي العديد من الأزمات التي طرأت علي قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت سيارات شيفروليه النقل موديل 2024 .

أعلنت شركة هافال سابقا عن سياراتها هافال H6 ، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV العائلية، وحققت السيارة نجاحا كبيرا بالأسواق العالمية، والان تكشف شركة هافال عن طرازها الفيس ليفت الجديد من سيارة هافال H6 ، التي زودت بمقصورة حديثة ومحرك قوي .

جميع دول العالم الآن تتجه إلى استخدام الأدوات التكنلوجية المتطورة، خصوصًا بعد إحداث الكثير من الطفرات في مجالات التطور التكنلوجي الخاص بالسيارات ذاتية القيادة.

آرلينغ براوت هالاند هو لاعب بـ نادي مانشستر سيتي ومهاجم بمنتخب النرويج، واشتهر هالاند خلال الفترة الماضية بفضل أسلوبه المذهل في اللعب ، بالإضافة الي سرعته وإداءة المميز وذلك ما جعل الكثيرين يطلقون علية اسم "ترمنايتور" كـ شهرة له .