روما يجدد عقد ستيفان شعراوي حتى عام 2025

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم "الإثنين"، إنهاء إجراءات تجديد عقد لاعبه ستيفان شعراوي ليبقى اللاعب الإيطالي ذو الأصول المصرية، مع فريق العاصمة حتى عام 2025.

وجاء في بيان نشره روما عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "روما سعيد بالإعلان عن توقيع ستيفان الشعراوي على العقد الذي يربطه بالفريق حتى 2025".

وقال الشعراوي: "أود أن أشكر النادي الذي منحني الفرصة للاستمرار في لعب كرة القدم هنا".

وتابع: "روما دائمًا كان خياري الأول، هنا وجدت عائلة ثانية واليوم أشعر بالمسؤولية في رد الجميل للجماهير التي طالما دعمتني".

وسجّل شعراوي 58 هدفاً في 231 ظهور مع روما حتى الآن.