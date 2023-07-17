انطلاق موسم خريف ظفار بفعاليات وأنشطة متنوعة على ضفاف الطبيعة العُمانية

انطلقت فعاليات موسم خريف ظفار التي تنظمها بلدية ظفار في عدة مواقع سياحية وترفيهية مختلفة ، بهدف توفير فرص للمواطن والمقيم والسائح للاستمتاع بكافة عناصر الطبيعة الخلابة في أكثر من موقع والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة بما في ذلك المغامرات والثقافة والتسوق والترفيه والأنشطة الرياضية وتستمر لغاية 31 أغسطس المقبل.

وتأتي فعاليات خريف ظفار لهذا العام في الحدائق العامة في كل من صلالة عوقد والسعادة إلى جانب موقع عودة الماضي في منطقة الحافة والتي ستنطلق في 25 من يوليو الجاري وتتضمن العديد من الأنشطة لمحاكاة البيئات الظفارية الخمس الحضرية والريفية والبحرية والبدوية والزراعية.

وستضم ميدانًا للفنون والفعاليات ومطاعم للوجبات العمانية وأسواقًا تراثية متنوعة ومنتجات للحرفيين والحرفيات وعروض وفنون حية تجسد الثقافة العمانية.

وستشمل فعليات خريف ظفار العديد من المعارض التخصصية مثل معرض صلالة العالمي للشوكولاتة (شوكو رذاذ) الذي سيضم معارض لشركات الشوكولاتة العالمية و١٠٠ مجسم من الشوكولاتة سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة بالإضافة إلى عروض حية لصناعة مجسمات الشوكولاتة يقدمها متخصصين عالميين.

كما ستتم إقامة العديد من الحفلات الفنية في مسرح المروج باستضافة فنانين من عدة دول وجلسات سمر فنية للفنانين العمانيين وعدد من العروض المسرحية المحلية والعالمية.

وسيقام عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية كتجارب الإبحار الشراعي.

وبدأ سياح وزوار خريف ظفار بالتوافد إلى محافظة ظفار للاستمتاع بالأجواء الخريفية الجميلة وقضاء أوقات ممتعة بين شلالات وادي دربات حيث تمت إقامة العديد من الأنشطة.