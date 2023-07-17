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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 107 محاضر إشغال فى مركزين بالمنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات

قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار شمال المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات وأسفرت عن تحرير 103 محاضر إشغال، منها 9 محاضر إشغال وضبط 9 إشغال طريق و 85 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة. 

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وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال طريق خلال حملة لإزالة الاشغالات فى شوارع المدينة لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

إتخاذ الإجراءات القانونية ازالة الاشغالات أسامة القاضي محافظ المنيا إشغال طريق الحركة المرورية حركة المرورية ميدان

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