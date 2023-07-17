زيارة طال انتظارها.. قمة صينية أمريكية لمحاربة التغيرات المناخية وتقريب وجهات النظر

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الاثنين، إن تغير المناخ مشكلة شائعة تواجهها البشرية جمعاء.

وأكدت ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، أنه وفقًا لما اتفقت عليه الصين والولايات المتحدة، بدأ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المعني بقضايا المناخ كيري، الصين أمس الأحد، في زيارة تستمر لثلاثة أيام.

وأضافت، سينفذ الصين والولايات المتحدة الاتفاق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال مؤتمر بالي.

وتابعت ماو، ستواصل بكين وواشنطن تعميق التعاون بشأن تغير المناخ بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.