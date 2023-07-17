عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو .. هاني محروس يطرح أول أغاني نورهان المرشدي

نورهان المرشدي
نورهان المرشدي

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، نجمة ذا فويس السابقة في موسمه الخامس.

أغنية نورهان الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى أغاني ألبومها الجديد"يا وجع الوجع" عبر قناة محروس الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب من إنتاج Nj Music Production هاني 
محروس.

الأغنية تم تسجيلها بإسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج "نبيل مكاوي".

 
"باب الطيابة" كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو ، هندسة صوتية هاني محروس.


هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوتية هاني محروس.

هاني محروس ورهان المرشدي باب الطيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

ألف باء إسلام.. دار الإفتاء تدعو إلى التحلي بأخلاق النبي في ذكرى الهجرة جوهرا لا شكلا

ليست مجانا.. شروط روسيا للعودة لاتفاق البحر الأسود بشأن تصدير الحبوب

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ادهب المستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ليبيا تكشف حجم خسارتها من النفط بعد غلق حقول الإنتاج

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ