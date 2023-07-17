بالفيديو .. هاني محروس يطرح أول أغاني نورهان المرشدي

طرح المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أغنية جديدة لأحدث اكتشافاته الفنية المطربة الشابة نورهان المرشدي، نجمة ذا فويس السابقة في موسمه الخامس.

أغنية نورهان الجديدة بعنوان "باب الطيابة" أولى أغاني ألبومها الجديد"يا وجع الوجع" عبر قناة محروس الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب من إنتاج Nj Music Production هاني

محروس.

الأغنية تم تسجيلها بإسطنبول وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج "نبيل مكاوي".



"باب الطيابة" كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو ، هندسة صوتية هاني محروس.



هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوتية هاني محروس.