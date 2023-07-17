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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين أول ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، تعيين شارون إيتاح كأول ملحق عسكري في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب.

من المقرر أن يقيم الملحق العسكري في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميا المهمة في الأشهر المقبلة.

يذكر أن هذه الخطوة، جاءت تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها "الأسد الأفريقي" بمشاركة قوات النخبة على أرض المغرب.

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يذكر أن الملحق العسكري شارون إيتاح هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم. ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية.

وقال مصدر عسكري إن هذا التعيين التاريخي، هو مثال لعمق التعاون وجهوزية الجيشين لبناء علاقة طويلة المدى تقوم على الثقة المتبادلة، بين المغرب وإسرائيل.

المغرب المغرب واسرائيل إسرائيل الجيش الإسرائيلي الرباط

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