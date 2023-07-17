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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب مصر وعدة دول حاليا، مشيرة إلى أن جميع المحافظات تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

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الأرصاد الجوية تحذر: حالة من عدم الاستقرار تؤدي لرفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري،  اليوم الاثنين، أن المناطق الجنوبية بصعيد مصر تسجل درجات حرارة عظمى ما بين 44 درجة مئوية لـ45 درجة مئوية خلال فترات النهار، لكن فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس نشعر بنسب رطوبة كبيرة بالطقس خلال فترات الليل، محذرة من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أن الرطوبة تزيد من شعورنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن طقس اليوم هو طقس شديد الحرارة رطب بمعظم محافظات الجمهورية، وهدوء سرعة الرياح هو سبب الشعور بارتفاع نسب الرطوبة مساءا.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة نوعا ما بسبب الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، مع تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

درجات الحرارة

في السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع وأيضا الرطوبة مستمرة بالارتفاع طوال هذا الأسبوع ليلا ونهارا.

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