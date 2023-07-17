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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من منظمة الأرصاد الجوية الدولية بشأن ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت منظمة الأرصاد الجوية الدولية، بيانا عاجلا لها تضمن، إعلانًا صادمًا قالت فيه إنه من المحتمل استمرار موجة الحر الحالية الشهر المقبل أيضًا.

وحسب المنظمة، فقد شهد شهر يونيو الماضي أعلى متوسط درجات الحرارة العالمية على الإطلاق، فيما استمرت موجات الحر حتى أوائل يوليو. و تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في سقوط عشرات القتلى، وأثرت على حياة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.

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وقال الأمين العام للمنظمة  تيري تالاس، أمس إن أنماط الطقس المتطرفة التي يتكرر حدوثها بشكل متزايد مع تغير المناخ "لها تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات والزراعة والطاقة وإمدادات المياه " .

ووفقاً للأرصاد العالمية، تعد موجات الحر من أكثر الأخطار الطبيعية فتكاً حيث تؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص كل عام، وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من مخاطر حرائق الغابات، كما حدث مؤخرا في كندا، التي فقدت أكثر من تسعة ملايين هكتار من الغابات في عام 2023 حتى الآن، متجاوزة- بفرق شاسع - متوسط السنوات العشر الأخيرة البالغ حوالي 800 ألف هكتار .

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