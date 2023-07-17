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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 684 شاحنة و 221 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 308 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 376 شاحنة و56 سيارة  . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و210 شاحنة وذلمن خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2010 راكب بموانيها .
 

 

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