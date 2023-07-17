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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة " ثقافتنا في إجازتنا" تنطلق من وسط سيناء بمدينة نخل

صدى البلد

فى اطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" بدات فعاليات الانشطة الثقافية باقليم القناة وسيناء الثقافى من وسط سيناء بمدينة نخل حيث اقيمت الانشطة الادبية والفنية بمدرسة نخل الابتدائية بحضور اعداد كبيرة من طلبة المدرسة والمدرسين ومدير المدرسة حنفى على عفيفى وباشراف الاستاذ عز عزازى مدير عام التربية والتعليم بمدينة نخل.

وخلال الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ومع  الاهتمام بالنشء والتأكيد على تطوير الخدمة الثقافية فى مدن سيناء وتقديم خدمة متميزة خارج المواقع الثقافية بمدن شمال وجنوب سيناء حتى تتمكن من الوصول الى التجمعات البدوية واهالي سيناء .

وفي هذا الشأن انطلقت قافلة الثقافة للجميع متجه إلي مدينة نخيل لتنفيذ المبادرةحيث توجه الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى الى وسط سيناء.

 
والتقى مع المهندس محسن سالم محمد رئيس مدينة نخل والدكتور محمد عبد النبى من اذاعة شمال سيناء وفرج محمد مدير الإدارة بالشباب والرياضة.

تعد قافلة الثقافة للجميع المرحلة الثالثة بعد بدء الاولى فى بداية شهر يوليو وكانت المرحلة الثانية فى مواقع الثقافية بجنوب سيناء فى طابا ونويبع وسانت كاترين ودهب.

وبدأت فعاليات القافلة بكلمة الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي وتحدث عن رسالة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى لاهالى سيناء التى تؤكد على الاهتمام بالانسان فى سيناء ودعم الطاقات الابداعية والمشاركة فى تدريب المراة والفتاة السيناوية على الحرف التراثية والبيئية لسيناء بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي لاهالى سيناء.

وفى احتفالية شعبية لاهالى نخل قدم الاهالى تأييدهم للخطوات الجادة على طريق الجمهورية الجديدة  للرئيس عبد الفتاح السيسى. 

كما حيا اهالى نخل ارواح شهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين الذين قدموا ارواحهم فداء لاستقرار الامن والامان بسيناء ، كما أكد أنه ياتى ذلك فى اطار احتفالات الثقافة بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو.

ثم كلمة ترحيب من المهندس محسن سالم محمد رئيس مدينة نخل ، تلاه كلمة عز عزازي مدير الإدارة التعليمية بمدينة نخيل.

ثم توالت فعاليات برنامج القافلة حيث قدمت عروض فنية للفرقة القومية للفنون الشعبية حيث قدم الفنان غريب مؤمن باقة من الأغاني التراثية السيناوية منها زين ولا زين ، دق الطبل يا سيناء ، الدحيه ، الدبكه السيناوية كما قدم المطرب احمد حسن علي رأس سيناء ، سيناوية ورش فن تشكيلى وورش مراة ومعرض كتاب ومعرض فنون تشكيلية وذلك بحضور طلاب ومدرسين المدرسة وحشد كبير من أهالي وعشائر مدينة نخيل.

جدير بالذكر أن مبادرة قوافل الثقافة للجميع بدأت مرحلتها الثالثة خلال العام المالى الثاني الجديد وبعد نجاحها فى الوصول لكافة مدن وسط وجنوب وشمال سيناء خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣من خلال الانشطة والفعاليات الفنية والادبية للاسرة السيناوية بكافة اطيافها من الشباب والاطفال والمراة وذلك فى اطار الاهتمام ببناء الانسان .
وغدا تستكمل القافلة برنامجها من مركز ومدينة الحسنة.

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