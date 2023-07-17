ورشة فنون تشكيلية بالفوم للأطفال في مكتبة الشباب برأس سدر

اقامت مكتبة الشباب اليوم الاثنين الموافق 2023/7/17 ورشة تعليمية تشكيلية بالفوم للاطفال قامت بها هايدي أنيس مسئول مكتبة الطفل بمكتبة الشباب والطفل برأس سدر فرع ثقافة جنوب سيناء.

وتهدف ورشة العمل لخلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي بين الأطفال، واضفاء عنصري التشويق والمنافسة بينهم أثناء تنفيذ اللوحات واختيار الألوان والخامات.

وتسهم مثل هذه الورش في اكتشاف المواهب ، خصوصاً الاطفال الذين غالباً ما يعبرون عن مشاعرهم بالرسم والتعبير الكتابي والفنون عامة، وهو ما يعكس البيئة التي يعيشون فيها.

يأتي ذلك وفق إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني بضرورة الاهتمام نشر الفكر الثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين جميع فئات المجتمع وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، بفرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي إدارة احمد فريج.