قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوصل البلاد إلى حالة حرجة.

وقال سوسكين: "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الأوكرانيين.. لا يوجد مكان لوضع الصلبان وحفر القبور، قريبا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".

وأضاف: “لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. لا يملك الناس أحيانًا ما يكفي من المال حتى للخبز والماء، بينما تستمر أسعار جميع المنتجات في الارتفاع”.

وتابع سوسكين قائلا: "لماذا يصمت الجميع؟.. يتم إلقاء أوكرانيا في القمامة. يقولون لنا أن نموت على هذه الجبهة”.

وأوضح أن “الأوكرانيين، كونهم في مثل هذا الموقف الصعب، يجب أن يتخذوا إجراءً”.

ووفقًا لسوسكين، فإن أفضل خيار للبلاد هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.