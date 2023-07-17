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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكبة مصرية تحاول تهريب أدوية إجهاض بمطار برج العرب .. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اليونان علي رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية ومحمود عبد الناصر مأمور الحركة في راكبة مصرية الجنسية .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ومصطفى خشبة وجرجس ثابت مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بصحة الإشتباه.

وبالعرض علي متولى أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالانابة قام بتشكيل من محمود عبد الناصر وأحمد خليفة وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد عبد العزيز لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور كريم صبحى ميخائيل مدير ادارة الوديعة وصالح محمد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر عون الاحول بالأمن الجمركى فتبين وجود ٩٠ شريط بإجمالى ١٢٦٠ قرص من عقار Cytotec 200 Mcv التى تستخدم فى الإجهاض مخبأة بشكل مضغوط فى أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم اخفائها داخل احذية بإحدى حقائب الراكبة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢٦ ألف جنيه .

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

 

 

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