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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب تدني إيرادات المنطقة الصناعية بجمصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية ، لمناقشة واستعراض الموقف المالي للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذي لعملية ترفيق مساحة 108 فدان استكمال المرحلة الرابعة .

وأكد " مختار " أن  الرئيس السيسي لديه اهتمام شديد بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

 

وأشار " المحافظ " الي أننا نعمل جميعاً من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب ، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض .

وقرر " مختار " تشكيل لجنة مختصة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإعداد مقترح موازنة تقديرية للمنطقة الصناعية لتنظيم العمل وحسن سيره ، لتصبح موازنة دائمة للمنطقة يتم تعديلها حسب الحاجه لذلك .

كما قرر " المحافظ " تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب تدني إيرادات المنطقة الصناعية ووضع خطة لزيادة الإيرادات العامة وكيفية تعظيمها والاستفادة منها في تطوير المنطقة الصناعية من خلال تطوير الطرق الداخلية وانشاء سور حول المنطقة بالكامل وانشاء منظومة كاميرات متكاملة ، وتطوير كافة المرافق بالمنطقه .

حضر الاجتماع المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة ،والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بحضور شريف علوان ، والدكتور محمود ابو العزم ، رجب رمضان ،  السيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة ، والمهندس ايمن عزت رئيس مركز ومدينة جمصه ، ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، محمد جعفر العضو القانوني للمنطقة الصناعية ، والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية للكهرباء ، علاء زين ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمهندس أحمد عبدالفتاح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والمهندس حسام حسن مدير تيسير الأعمال بالمحافظة ، والمهندسة شيماء الصديق مدير إدارة المرافق بالمحافظة ، والدكتور عماد النجار مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، والمهندس السيد توفيق ممثل عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

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