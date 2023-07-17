أحمد الخربوطلي: صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر حياة كريمة للمصريين

أشاد أ.د أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصدور قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، إيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعتبر تطور طبيعي لعمل بدأ من أوائل عام 2022 حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني ومن بعده تأسس التحالف الوطني التنموي في مارس ٢٠٢٢.
وكان هذا التحالف الذي أنشئ بإرادته حره من أعضاءه يعتبر الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن.
وقد أوضح أ.د أحمد الخربوطى بأن التجربة أثبتت فائدة التحالف الوطني في التكامل والتعاون بين أفراده لأن المجتمع المدني أحد أهم أفرع التنمية بإمكانياته الهائلة التي يستطيع من خلالها الوصول إلى المواطن في شتي أنحاء الدولة.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ويعتبر العمل الأهلي من الأعمال العظيمة التي تركت بصماتها على كثير من مناحي الحياة في مصر، و تساهم في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع للوصول إلى حياه كريمة، وأن رعاية الرئيس للتحالف يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تُقدم خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية.
وقد أوضح الرئيس إيمانه الكامل بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما جاء به من مواد حيث انه نتاج عمل متواصل خلال عام كامل والذى كان أهم نتائجه:
- التنسيق بحيث أنه لن يكون هناك تكرار أو تضارب أو تدخلات في منطقة واحدة، ولكن سيكون هناك توسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية وبالتالي توسيع أكبر للمواطنين المستفادين.
- تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في كافه المجالات الخاصة بعمل المؤسسات بين كافه أعضاء التحالف مما يؤدى إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل يزيد من قيمة النتائج المحققة للصالح العام ووصول الخير لمستفيدي بالشكل الأمثل.
- توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى.
- يساعد العمل الجماعي على تعزيز فكرة احترام الاراء لدى أفراد الفريق ، كما أنه يعزز عملية تبادل الأفكار.
- الاهتمام بفكرة التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى وهو ما يساعد الى خلق فرص عمل جديده للفرد في هذه المناطق واستفادة الأعضاء بإضافة انشطه جديده مستهدفه.