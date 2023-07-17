خالد عبد الغفار: ما تشهده الصحة منذ 2014 لم يحدث من قبل..فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المواطن في الصعيد كان يذهب للقاهرة من أجل إجراء العمليات الصعبة، مؤكدا: "هناك خدمات صحية على أعلى مستوى تقدم للمصريين".



وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مرسي مطروح أصبحت العمليات الطبية الصعبة تجري بها دون الحاجة للذهاب القاهرة"، مشيرا: "ما تم فى قطاع الصحة فى مصر منذ 2014 لم يحدث منذ 80 عاما".

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "محافظات الصعيد أصبحت بها مستشفيات تجرى بها العمليات الطبية الصعبة"، موضحا: "محافظة سوهاج ستكون الأفضل من حيث الخدمات الصحية المقدمة للمواطن".

وأكدت: "الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا في الصعيد أصبحت أفضل"، موضحا: "مع دخول المستشفيات الجديدة في محافظات الصعيد ستصبح الخدمات الطبية المقدمة للمواطن أفضل"، مؤكدا: "مصر كلها تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين".