وزير الصحة: إجراء عمليات لـ 420 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن420 ألف مواطن تم إجراء عمليات لهم ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نناشد المواطنين الذهاب وأجاء التحاليل ضمن حملة 100 يوم صحة".



أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "حملة100 يوم صحة سنتساهم في انتهاء قوائم الانتظار لأصحاب مرضى القلب في محافظة قنا"، مؤكده: "مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية يتعرض لها المصيفين".

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك اتساع للرقعة السكانية في مصر من خلال إنشاء المدن الجديدة، ومصر كلها تشهد طفر كبيرة في الخدمات الطبية والصحية.