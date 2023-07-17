وزير الصحة: الفيروس المنتشر بإحدى قرى قنا بسبب المياه الملوثة .. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك خدمات صحية على أعلى مستوى تقدم للمصريين.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعمل على زيادة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمواجهة زيادة التوسع السكاني".

وأشار وزير الصحة والسكان: "الأعراض التي انتشرت بين أهالي قرية بقنا تتشابه مع أعراض فيروسية".

وأوضح عبدالغفار: "اتخذنا كل الإجراءات الصحية والوقاية لحماية أهلنا المصابين بقرية في قنا"، لافتا: "الفيروس الذي أصاب أهالي قرية بقنا بسبب المياه الملوثة".