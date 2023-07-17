وفاة راهب من دير الأنبا صموئيل المعترف

رحل عن عالمنا اليوم بشيخوخة صالحة الأب الفاضل الراهب القس سمعان الصموئيلي، الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، عن عمر تجاوز ٧٣ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٦ سنة.



ولد الأب المتنيح يوم ١٥ أبريل عام ١٩٥٠ وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف يوم ١٥ ديسمبر من عام ١٩٨٧ سيم قِسًا في ٢٢ مارس ٢٠٠٤.



بقي بالدير منذ رهبنته ولم يفارقه إلا مؤخرًا للذهاب إلى مستشفى القديسين بالإسكندرية لتلقي العلاج.



وصلى نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير اليوم صلوات تجنيزه بمشاركة مجمع رهبان الدير وأسرته وبعض من محبيه.



قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القس سمعان الصموئيلي، ويلتمس عزاءً لأسرته وكل محبيه، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.