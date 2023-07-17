بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين.

وتابع، بايدن أكد مجددا على ضرورة التوصل لأوسع توافق ممكن بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل.

وأكد البيت الأبيض، أن بايدن عبر عن قلقله إزاء التوسع الاستيطاني.

وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن أجريا محادثات هاتفية تم وصفها بأنها طويلة وودية.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وقال البيان الإسرائيلي، إن نتنياهو أبلغ بايدن عزمه الحصول على إجماع شعبي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية، وسيحاول بناء توافق واسع في الرأي بشأن قانون التعديلات القضائية.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو ركزت على الوضع في الضفة الغربية والتهديدات الإيرانية.