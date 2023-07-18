عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت الشرقية للدخان عن أسعار السجائر الرسمية، بعد ما حدث من زيادات في أسعار السجائر بسبب تصرفات بعض التجار.

وأعلنت الشركة ثبات أسعار السجائر وجميع منتحاتها بعد أن رفعت  أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيهين.

واليوم، أعلنت فليب موريس رفع منتجاتها من السجائر بقيمة 5 جنيهات فى المارلبورو والميريت و 3 جنيهات لـ إل إم

أوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، أنه تم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة  (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين في 8-4-2023.

 

أسعار السجائر الرسمية

وكان مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك في الأول من أبريل ، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)  أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر.


وقال رئيس الشرقية للدخان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، مضيفا أن الأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر.

أسعار السجائر للمستهلك


وأوضح أمان، أن سعر علية سجائر كليوباترا وكل الأنواع بـ 25 جنيها، لافتا إلى أن هناك سوق سوداء للسجائر ،ووصل سعر العلبة إلى 40 جنيها.

وأكمل هاني أمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن في هذا الوقت من كل عام التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر، وبالتالي رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي.

 أسعار السجائر

وتراوحت الزيادة  للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

 بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

 كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

 كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

البنوك إجازة الخميس والأحد المقبلين

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

نتيجة مرعبة| القادم أسوأ وأكثر تطرفا..هذا مايقوله خبراء المناخ

ترشيحاتنا

لن أعود لأوروبا.. رونالدو يحسم مستقبله بقرار نهائي

استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18_7_2023|فيديو

أجواء شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. والأرصاد: جميع دول البحر المتوسط متأثرة بالموجة

تفاصيل إجراءات حصول شركات الصرافة على ترخيص للتعامل فى النقد الأجنبي

أمطار وحرارة وفيضانات غير مسبوقة في آسيا.. هذا ما فعله رعب المناخ بأيام

لماذا سمي العام الهجري بهذا الاسم؟.. لـ5 أسباب وقصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ