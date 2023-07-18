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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الأسيوطي: التراجع عن دوري المحترفين سيكون «مصيبة» على الكرة المصرية| فيديو

صدى البلد

علّق محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، على الخطاب الذي أرسله ناديه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يهدد من خلاله باللجوء إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" حال التراجع عن تطبيق دوري المحترفين.

وقال محمود الأسيوطي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر قناة "صدى البلد"، "نحن مفترض أننا في منظومة تكافئ الأندية التي تنجح، وليست الأندية التي تفشل في تحقيق أهدافها".

وأردف قائلًا: "ما ذنب الـ 20 ناديًا الذين صرفوا أموالًا وكافحوا من أجل التواجد في دوري المحترفين؟".

وواصل قائلًا: "لا يصح بعد ذلك أن نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ستكون مصيبة على الكرة المصرية، ولا يوجد دوري محترم في العالم لا يوجد فيه قسم أول وقسم ثانٍ".

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