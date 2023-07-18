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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شمس الكويتية تثير الجدل على أحد الشواطئ بملابس مكشوفة.. فيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نرصد منها ما يلي:

 

حفل ترافيس سكوت.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا  بشأن الحفل المزمع إقامته يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت .


 

بعد أيام من الانفصال.. طليقة تامر عاشور تثير الجدل على الشاطئ

بعد ايام من انفصال سمر ابو شقة عن تامر عاشور، ظهرت طليقته على الشاطي واثارت الجدل حيث التقطت صورة سيلفي خلال قضاء عطلتها الصيفية.

 

ضهر وسند.. فيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو مؤثر، مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: “ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة”.

 

بملابس مكشوفة.. شمس الكويتية تثير الجدل على أحد الشواطئ| شاهد

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل على أحد الشواطئ، بظهورها بملابس مكشوفة، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

 

15 مليارا.. محمد رمضان يحتفل بأعلى فنان عربي على تيك توك

شارك الفنان محمد رمضان، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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