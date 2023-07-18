بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير

وافق الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الإثنين على الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة، لكنه رفض، وسط أشهر من التوتر، تحديد ما إذا كان ذلك سيكون في البيت الأبيض أم لا.

ويشير الاجتماع، الذي تم تقديمه عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى حد ما، إلى تخفيف التوترات بين بايدن وزعيم وصفه مؤخرًا بأنه يرأس 'أحد أكثر التحالفات تطرفاً' في نصف قرن.

وسيكون هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في أواخر العام الماضي ، مما أثار غضب واشنطن بإصلاحات قضائية مثيرة للجدل وتوسعات استيطانية عدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تلقى 'دعوة' من بايدن خلال مكالمة هاتفية 'طويلة ودافئة' وأن هذا سيكون 'في الولايات المتحدة قريبًا'.

ووافق رئيس الوزراء على الدعوة وتم الاتفاق على تنسيق فرق إسرائيلية وأمريكية للتفاصيل '.

لكن البيان الأمريكي للدعوة ، الذي نُشر بعد فترة طويلة من البيان الإسرائيلي ، لم يذكر الاجتماع أو دعوة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين بشكل منفصل إنهم 'اتفقوا على أنهم سيجتمعون ، ربما قبل نهاية هذا العام' - ربما 'في الخريف'.

لكنه رفض القول ما إذا كان ذلك يعني دعوة إلى البيت الأبيض أو اجتماع في مكان آخر ، قائلا إنهم ما زالوا يعملون على 'كل التفاصيل ، وأين ومتى.'

وتعرضت العلاقة بين الولايات المتحدة وأحد أقرب حلفائها تاريخياً لضغط كبير منذ عودة نتنياهو السياسية على رأس حكومة يمينية متشددة في ديسمبر.

على عكس زيارة هرتسوغ رفيعة المستوى للمكتب البيضاوي لواشنطن ، قال كيربي إن بايدن ونتنياهو كانا يحاولان ترتيب مكالمة يوم الاثنين 'منذ بضعة أسابيع'.

إنهم على خلاف بشكل خاص حول مساعي نتنياهو المتنازع عليها بشدة لإصلاح سلطة القضاء - مما أثار شهورًا من الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع بشأن ما يعتبره المعارضون بمثابة اعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية.

في مكالمة هاتفية يوم الاثنين ، قال نتنياهو لبايدن إن مشروع القانون القضائي سيتم تمريره الأسبوع المقبل وأنه يعتزم 'الوصول إلى دعم شعبي واسع لبقية الإصلاح خلال العطلة الصيفية' ، بحسب مكتبه.

وبحسب البيان الأمريكي للدعوة ، فإن بايدن 'أعرب عن قلقه بشأن استمرار نمو المستوطنات اليهودية' و 'شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على قابلية الحياة' لدولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل.

وفيما يتعلق بالإصلاحات القضائية ، 'كرر بايدن ... الحاجة إلى أوسع إجماع ممكن' ، مشددا على أن 'القيم الديمقراطية المشتركة كانت دائما ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل' ، حسبما جاء في البيان.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال بايدن لشبكة CNN في مقابلة أن نتنياهو كان 'يحاول حل ... مشاكله الحالية فيما يتعلق بائتلافه' - 'واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً ... التي رأيتها'.

ولدى سؤاله عن سبب عدم دعوته لنتنياهو ، قال بايدن إن واشنطن لديها 'اتصالات أخرى' مثل هرتسوغ.

تزعم إدارة نتنياهو أن الإصلاح القضائي ضروري لضمان توازن أفضل للقوى بين المسؤولين المنتخبين والسلطة القضائية.

وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين إنهم 'يقاتلون من أجل إبقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية'.

وحذر كيربي من أن اتفاق بايدن على لقاء نتنياهو لا يعني 'أن لدينا مخاوف أقل بشأن هذه الإصلاحات القضائية ، أو مخاوف أقل بشأن بعض الأنشطة والسلوكيات المتطرفة من قبل بعض أعضاء حكومة نتنياهو'.

وقال 'هذه المخاوف لا تزال قائمة. إنها مزعجة'.