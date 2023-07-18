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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: قرار روسيا بشأن صفقة الحبوب يزيد من سوء الأمن الغذائي ويضر بالملايين

صدى البلد

أوقفت روسيا يوم الاثنين مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام، والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مما أثار مخاوف في الدول الفقيرة، من أن ارتفاع الأسعار؛ سيجعل الطعام بعيد المنال.

وقبل ذلك بساعات ، دمر انفجار الجسر الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم فيما وصفته موسكو بضربة نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية ، مما أسفر عن مقتل شخصين. 

وقالت موسكو إنه هجوم إرهابي على جسر الطريق ، وهو شريان رئيسي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أنه لا توجد صلة بين الهجوم وقراره تعليق صفقة الحبوب بسبب ما وصفه بالفشل في تلبية مطالبه بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد الخاصة بصادراته من المواد الغذائية والأسمدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين 'لسوء الحظ ، لم يتم تنفيذ جزء من اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن ، لذلك انتهى تأثيرها'.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن انسحاب روسيا يعني إنهاء الاتفاقية ذات الصلة لمساعدة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال للصحفيين 'قرار الاتحاد الروسي اليوم سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان.'

وأوضحت موسكو أنها ستدرس العودة إلى اتفاق الحبوب إذا رأت 'نتائج ملموسة' بشأن مطالبها لكنها ستلغى في الوقت نفسه ضماناتها لسلامة الملاحة.

وفي واشنطن ، قال البيت الأبيض إن تعليق روسيا للاتفاقية 'سيزيد من سوء الأمن الغذائي ويلحق الضرر بالملايين' ووصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه غير معقول.

أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في العالم وأي انقطاع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وقال شاشوات صراف ، مدير الطوارئ في شرق إفريقيا بلجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، إن التأثير سيكون عميقًا في الصومال وإثيوبيا وكينيا ، التي تواجه أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود.

وقالت حليمة حسين ، وهي أم لخمسة أطفال تعيش في مخيم مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو للنازحين بسبب سنوات من الأمطار الغزيرة والعنف ، 'لا أعرف كيف سنبقى على قيد الحياة'.

وأثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي احتمال استئناف صادرات الحبوب دون مشاركة روسيا، مشيرًا إلى أن كييف ستسعى للحصول على دعم تركيا لإلغاء الحصار الروسي الفعلي المفروض العام الماضي.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية بالفيديو 'أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا معا يمكن أن تضمن تشغيل ممر للطعام وتفتيش السفن' ، قائلا إن العالم 'لديه فرصة لإظهار أن الابتزاز غير مسموح به ... يجب علينا جميعا أن نضمن الأمن والحماية من الجنون الروسي'.

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