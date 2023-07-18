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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي | تفاصيل

تعيينات جديدة في
تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بسلسلة تعيينات جديدة في قيادة الجيش، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وبموجب القرار فسيتم تعيين قائد تشكيل الجليل، شاي كلابر، رئيسًا لأركان الذراع البرية. بالإضافة إلى ذلك، سيعين يعقوب (كوبي) هيلر في الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم، كقائد للمقر ومركز قيادة العمليات.

كما تم انتخاب العقيد "شارون إيتاش"-الذي أصيب بجروح خطيرة في احدى جولات القنال على قطاع غزة- كأول ملحق عسكري في المغرب.

وجاءت سلسلة التعينات كالتالي:

سيعين المقدم دان جولدفوس رئيسًا لقسم العمليات في جناح العمليات.

سيتم تعيين العميد شاي كلابر رئيسًا لأركان الذراع البرية.

سيتم تعيين العميد كوبي هيلر قائدًا لمركز التدريب على الأرض.

سيعين العميد يوفال غاز قائداً لتشكيل الجليل (91).

وسيعين العميد براك حيرام قائدا لفرقة غزة.

وسيعين العميد موران عمر قائدا لتشكيل جيش (36).

وسيعين العميد جاي ليفي قائداً للتشكيل الناري (98).

يعيّن المقدم يائير بالاي قائداً لفرقة الحشان (210) وترقيته إلى رتبة مقدم.

يعين المقدم يهودا فاخ قائداً لتشكيل سيناء (252) ويرقى إلى رتبة مقدم.

يعيّن المقدم يوآف برونر قائداً لتشكيل بيزك (99) وسيرقي إلى رتبة مقدم.

وسيعين المقدم أمير فرحي قائداً لدورة قادة السرايا وقادة الكتائب وترقيته إلى رتبة مقدم.

وسيعين المقدم أوهاد ماور رئيسا لهيئة قيادة التدريب والتكوين وترقيته إلى رتبة مقدم.

وسيعين المقدم جلعاد بار تال رئيسًا للمجموعة المشاركة والمروحيات وسيرقى الى رتبة مقدم.

سيتم تعيين المقدم ج قائدا لقاعدة البالماشيم الجوية (BA 30) وسيتم ترقيته إلى رتبة مقدم.

سيتم تعيين المقدم "ي" قائداً لقاعدة حتري الجوية (BA 6) وترقيته إلى رتبة عميد.

وسيعين المقدم ج. رئيساً لنظام العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات وسيرقى إلى رتبة مقدم.

وسيعين اللواء "ب" رئيساً لضباط المخابرات وسيرقي إلى رتبة لواء.

سيتم تعيين المقدم ماني ليبرتي رئيسًا للقسم العملياتي في قسم الاستخبارات وسيتم ترقيته إلى رتبة المقدم ماني ليبرتي.

وسيعين المقدم عمر كوهين رئيسًا للاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم ترقيته إلى رتبة عميد.

وسيعين المقدم الدكتور زيفان أفياد بار كبير المسؤولين الطبيين وسيتم ترقيته إلى رتبة مقدم.

وسيعين المقدم يفتاح نوركين رئيساً لقسم الأفراد في الذراع البرية وسيرقي إلى رتبة مقدم.

سيعين اللواء شارون إيتاش ملحقًا بجيش الإسرائيلي في المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تمديد ولاية كبير الحاخامات العسكري، المقدم الحاخام إيال كريم، لمدة عامين آخرين.

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