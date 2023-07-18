إسرائيل تستعد ليوم الاحتجاج الكبير | تفاصيل

تستعد المنظمات التي تقود الحركة الاحتجاجية ضد الانقلاب القضائي أو ما يسميه تحالف نتنياهو الثورة القانونية" بتنظيم يوم الفوضى “ الاحتجاج الكبير" اليوم الثلاثاء للمرة الثانية هذا الشهر احتجاجا على مصادقة الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع تقليص "حجة المعقولية" .

ووفقا للمواقع العبرية تم التخطيط لإغلاق الطرق السريعة ومسيرات الاحتجاج والمظاهرات أمام الهستدروت والمحاكم ومحطات القطارات في جميع أنحاء اسرائيل. ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة بنصب الحواجز في ساعات الصباح الباكر ، وبعضها مخطط له في ساعات المساء.

في الصباح ، من المتوقع أن تنطلق مسيرة لعدد من المنظمات الاحتجاجية في تل أبيب. في وقت لاحق من اليوم ، من المتوقع أن تجري مظاهرات أمام الهستدروت في تل أبيب والقدس من أجل الضغط على رئيس الهستدروت ، أرنون بار ديفيد ، لإغلاق الاقتصاد احتجاجا على تعزيز القانون. وبعد ذلك من المقرر تنظيم مظاهرات أمام المحاكم .

وسيأتي المتظاهرون بعد ظهر اليوم إلى خمس محطات قطارات في جميع أنحاء اسرائيل ، حيث من المنتظر أن تجري مظاهرات على الأرصفة. وفي القطار لن يتم منع الناس من دخول المحطات.



الساعة 20:30 من المتوقع أن تقام المظاهرة الرئيسية ليوم الاضطراب عند تقاطع عزريئيلي في تل أبيب. في المساء ، من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وقالت مصادر في المنظمات الاحتجاجية ، إن مظاهرات وإغلاق طرق متوقعة يومي الأربعاء والخميس ، إلى جانب أعمال احتجاجية أخرى.