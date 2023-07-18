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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري بالعريش

تدريب عملى لطلبة
تدريب عملى لطلبة كلية الطب البيطرى بالعريش

واصلت مديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء، تنفيذ  البرنامج التدريبي  لطلبة كلية الطب البيطري جامعة العريش،  بالتدريب على  أعمال التحصين - أعمال التقصى الوبائي - الكشف والعلاج بالوحدات البيطرية - قوافل طبية بيطرية ، والمجازر .. ضمن خطة التدريب الميدانى ( الصيفى ) لعام ٢٠٢٣م. وتم القيام  بجولة للتفتيش على اللحوم ومراقبة الأغذية، بمدينة العريش .

 

التنمية المستدامة:

 

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي  يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م.   و توجيهات القيادة السياسية    لرفع كفاءة جيل الشباب ،و تجهيزهم لسوق العمل.


علاوة على تعزيز دور مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء ،في  إعداد جيل من الأطباء البيطريين الذى يتميز بالكفاءة ، الى جانب المساهمة فى صقل خبراتهم .

 

يشرف على أعمال التدريب ، الدكتور عبير حجاب  مدير عام المديرية.، ود.عمر عبد الفتاح :مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين نبيل الأهتم  رئيس قسم التفتيش ، ود.سمر احمد عبد العزيز  المنسق العام للجولة .


 

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العريش طلبة البيطرى برنامج التدريب

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