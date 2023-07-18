استمرار تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري بالعريش

واصلت مديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء، تنفيذ البرنامج التدريبي لطلبة كلية الطب البيطري جامعة العريش، بالتدريب على أعمال التحصين - أعمال التقصى الوبائي - الكشف والعلاج بالوحدات البيطرية - قوافل طبية بيطرية ، والمجازر .. ضمن خطة التدريب الميدانى ( الصيفى ) لعام ٢٠٢٣م. وتم القيام بجولة للتفتيش على اللحوم ومراقبة الأغذية، بمدينة العريش .

التنمية المستدامة:

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م. و توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة جيل الشباب ،و تجهيزهم لسوق العمل.



علاوة على تعزيز دور مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء ،في إعداد جيل من الأطباء البيطريين الذى يتميز بالكفاءة ، الى جانب المساهمة فى صقل خبراتهم .

يشرف على أعمال التدريب ، الدكتور عبير حجاب مدير عام المديرية.، ود.عمر عبد الفتاح :مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين نبيل الأهتم رئيس قسم التفتيش ، ود.سمر احمد عبد العزيز المنسق العام للجولة .



