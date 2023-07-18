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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لجنة الأوراق المالية الأمريكية" تعتزم وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

  أكد رئيس لجنة الأوراق المالية الأمريكية جاري جينسلر اليوم /الثلاثاء/ أن اللجنة تعتزم وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد جينسلر - في تصريحات، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - على أنه في حال لم يتم مراعاة مصلحة المنصات والعملاء على حد سواء من قبل أنظمة الذكاء الصناعي بمنصات التداول، فإن ذلك قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، على حد قوله.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم رسميا لأول مرة ملف الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع قيام حكومات في جميع أنحاء العالم بدراسة كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

 

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