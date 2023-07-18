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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعيد كاميرات مراقبة بعد تخريبها على الحدود الشمالية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعيد كاميرات مراقبة بعد تخريبها على الحدود

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي أعادت الليلة الماضية نصب كاميرات مراقبة على الحدود الشمالية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مسؤولين في الجيش تأكيدهم انه تم تركيب كاميرات جديدة على الحدود الشمالية في منطقة المطلة على الحدود مع لبنان.

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت أنباء عن اكتشاف قوات الجيش الإسرائيلي عملية تخريب للكاميرات الإلكترونية على حدود لبنان بعد 5 ساعات فقط من وضعها.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية مؤخراً، أن قوات الجيش لم تعرف ما يجري على الحدود مع لبنان عقب تدمير كاميرات المراقبة الإسرائيلية.

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