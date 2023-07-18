فرج عامر يوجه رساله غامضة للجمهور

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة ، على رسالة غامضة للجمهور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق فرج عامر علي الصوره: "ربنا يكفينا شر الحقد ، والحاقدين".

ويصارع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوقت بهدف جمع مبلغ الغرامة المقررةعليه من المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار لدفعها قبل الثالث منأغسطس المقبل حتي يتجنب إيقافه من جديد لمدة 6 شهور.

وقامت إدارة الأهلي وبشكل ودي بتوفير 40 مليون جنيه للاعب عبر بعض رجال الأعمال وجزء من تعاقد كهربا مع القلعةالحمراء على أن يتحمل هو باقي المبلغ خاصة أن النادي قد اتفق معه في وقت سابق علي أن أي غرامة سيتم توقيعهاسيتحملها هو والأهلي ليس طرفاً.