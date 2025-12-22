حصل على وسام التميز من الجزائر.. جامعة بيان بأربيل تستضيف صلاح هاشم

تلقى الدكتور صلاح هاشم استاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية ومؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية دعوة رسمية من جامعة بيان اربيل في اقليم كردستان لعقد لقاء دولي موسع للحديث عن رؤيته في الاصلاح والتنمية والحد من الفقر في ضوء كتاباته والدراسات التى أجراها ولاقت قبولا دولياً مميزا في ظل الاوضاع الاقتصادية التى تعاني منها دول الشرق الأوسط مع ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساتها على الاسعار وارتفاع معدلا الفقر وتدعياته بشكل ملحوظ .

يذكر ان هاشم قد ناقش رؤيته في الاصلاح والتنمية والحد من الفقر في جامعة دوك بنورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في ابريل ٢٠٢٤، واعتبر هاشم دعوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة افكاره التنموية خطوة مهمة في مساره الأكاديمي والعملي .

وفي نوفمبر ٢٠٢٥ تلقى هاشم دعوة من جامعة الجزائر الأولى لالقاء محاضرة حول سياسات التنمية في ضوء الشراكات الدولية والأوضاع التى تمر بها الدول العربية ومنحت الجامعة صلاح هاشم وسام التميز

وصدر للدكتور صلاح هاشم ٢٨ مؤلفا رصد من خلالها افكاره في سياسات التنمية والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

وأجريت حول كتاباته عديد من الدراسات العربية والأجنبية وبحوث الماجستير والدكتوراه ورشحته ٧ جامعات مصرية لنيل جائزة الدولة التقديرية ومنحته جامعة الفيوم جائزة التفوق في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.