الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيرته التنزانية تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات بنية تحتية
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
حصل على وسام التميز من الجزائر.. جامعة بيان بأربيل تستضيف صلاح هاشم

د/صلاح هاشم
د/صلاح هاشم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى الدكتور صلاح هاشم استاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية ومؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية دعوة رسمية من جامعة بيان اربيل في اقليم كردستان لعقد لقاء دولي موسع للحديث عن رؤيته في الاصلاح والتنمية والحد من الفقر في ضوء كتاباته والدراسات التى أجراها ولاقت قبولا دولياً مميزا في ظل الاوضاع الاقتصادية التى تعاني منها دول الشرق الأوسط مع ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساتها على الاسعار وارتفاع معدلا الفقر وتدعياته بشكل ملحوظ .

يذكر ان هاشم قد ناقش رؤيته في الاصلاح والتنمية والحد من الفقر في جامعة دوك بنورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في ابريل ٢٠٢٤، واعتبر هاشم دعوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة افكاره التنموية خطوة مهمة في مساره الأكاديمي والعملي .

وفي نوفمبر ٢٠٢٥ تلقى هاشم دعوة من جامعة الجزائر الأولى لالقاء محاضرة حول سياسات التنمية في ضوء الشراكات الدولية والأوضاع التى تمر بها الدول العربية ومنحت الجامعة صلاح هاشم وسام التميز 

وصدر للدكتور صلاح هاشم ٢٨ مؤلفا رصد من خلالها افكاره في سياسات التنمية والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

وأجريت حول كتاباته عديد من الدراسات العربية والأجنبية وبحوث الماجستير والدكتوراه ورشحته ٧ جامعات مصرية لنيل جائزة الدولة التقديرية ومنحته جامعة الفيوم جائزة التفوق في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

استاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم دراية للسياسات دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية المصري لسياسات التنمية الاجتماعية جامعة بيان اربيل كردستان رؤيته في الاصلاح الفقر الاوضاع الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة

جامعة المنصورة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية

فريق عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تقارير دولية مشبوهة.. العربية لحقوق الإنسان تندد بالتقليل من خطر المجاعة بغزة

عقر كلب

احمي نفسك من عضة كلب بتلك الطريقة.. بدون ألم

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

