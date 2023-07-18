مظاهرات واعتقالات وإغلاق طرق.. بدء فعاليات يوم التشويش في إسرائيل

بدأت صباح يوم الثلاثاء مظاهرات احتجاجية واسعة في كل أنحاء إسرائيل، رفضاً للتعديلات القضائية التي تريد تمريرها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لقناة كان العبرية، انطلقت صباح اليوم احتجاجات المعارضين لخطة التغييرات في المنظومة القضائية في عدة اماكن في إسرائيل في إطار ما يسمى "يوم التشويش".

وأكدت صحيفة هأرتس العبرية، أن مئات المتظاهرين من الجنود والضباط السابقين يسيرون من ثلاث نقاط نحو مدخل الكرياه في تل أبيب في إطار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو".

وأشارت قناة كان، إلى أنه تم إغلاق مدخل وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب من قبل المتظاهرين.

وحذرت شركة قطار إسرائيل، المحتجين من مغبة تجاوز الخط الأصفر على الارصفة ودعتهم الى الابتعاد عن السكك الحديدية.

ويخطّط المتظاهرون ضدّ خطّة حكومة بنيامين نتنياهو، أن يشهد الثلاثاء، احتجاجات واسعة، تشمل التركيز على تواجُد المحتجّين في محطات القطار، ومحاولة تعطيل مواقع إنترنت وتطبيقات.

ويسعى المتظاهرون إلى إحداث اضطرابات في العديد من محطات القطار، والتظاهُر خارج مبنى الهستدروت العامّ في تل أبيب، وتنظيم مظاهرة في شارع "كابلان" في تل أبيب، الذي يُعدّ أحد أبرز مراكز الاحتجاج.

وتحت شعار "يوم المقاومة القومي"، بدأت المظاهرات صباح اليوم في انحاء اسرائيل، تجمع مئات المحتجين في منطقة وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا مركزية، وبينها مدخل وزارة الجيش ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي. كذلك أغلق محتجون شوارع ومفترقات طرق مركزية في شمال اسرائيل بينها مفترق نهلال حيث تواجد مئات المحتجين.

وأغلق المتظاهرون شارع 6. ويحاول متظاهرون عرقلة حركة القطارات.وفي موازاة ذلك، تظاهر عدد من ناشطي اليمين قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في تل أبيب. واقتحم متظاهرون من حركة "احتجاج الهايتك" مبنى البورصة في تل أبيب.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت حتى الساعة العاشرة صباحا 7 متظاهرين ضد إضعاف القاضاء، ثلاثة منهم في شارع الشاطئ وأربعة في منطقة تل أبيب، وسط مواجهات مع المحتجين.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم، إن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هي "البداية وحسب" في خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنها "السلطة التي تفتح الشهية"، وأنه "يحظر على الائتلاف الاكتفاء بهذا القانون فقط".