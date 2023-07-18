عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية درنكة.. صور

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد تشغيل الصرف الصحي بقرية درنكة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقريتي "درنكة ودير درنكة" بمركز أسيوط والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسط إستقبال كبير من الأهالي بالزغاريد وهتافات "تحيا.. مصر" .

إزالة 11 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمركز الفتح في أسيوط

محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر| صور

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووليد جمال رئيس قرية درنكة وشباب فريق مراكز شباب مصر.


وتفقد المحافظ بعض منازل قرية دير درنكة وشاهد بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية وسط سعادة كبيرة من الأهالي الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالزغاريد مرددين هتافات "تحيا مصر" واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التي تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية تم حتى الآن الانتهاء من توصيل 2600 وصلة وجاري إستكمال باقي الوصلات ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.
وأشاد محافظ أسيوط بالأعمال التي يجري تنفيذها من صلات صرف صحي موجهاً الشكر لمسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة ولكافة العاملين بالمشروع وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال باقي توصيلات المنازل وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال مشيرًا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ مؤكدًا على أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى " درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة " والذى تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلاً عن 3 مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية . 

وأعلن تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.


وأوضح المحافظ إنه يجرى تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجار استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.


ووجه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التى تمولها الوكالة بالمحافظة ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة حتى تم استلامه وتشغيله تجريبياً لخدمة أهالي القرى المستهدفة وفقا لاحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية.

IMG-20230718-WA0005
IMG-20230718-WA0005
IMG-20230718-WA0004
IMG-20230718-WA0004
IMG-20230718-WA0007
IMG-20230718-WA0007
IMG-20230718-WA0006
IMG-20230718-WA0006
IMG-20230718-WA0009
IMG-20230718-WA0009
IMG-20230718-WA0008
IMG-20230718-WA0008
IMG-20230718-WA0010
IMG-20230718-WA0010
IMG-20230718-WA0011
IMG-20230718-WA0011
IMG-20230718-WA0012
IMG-20230718-WA0012
IMG-20230718-WA0013
IMG-20230718-WA0013
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الصرف الصحي بأسيوط وصلات الصرف الصحي المنزلية قرية درنكه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي"التطورات الحديثة في طب وجراحة العيون"

سكرتير عام أسيوط يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ترشيحاتنا

ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

4 مصابين.. انفجار في مصنع كبسولات آلات البناء والصناعات الكيماوية بأنقرة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

القبض على 5 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ