عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أسعارها تحركت 15%.. ارتفاع درجات الحرارة يشعل سوق أجهزة التكييف

التكييفات
التكييفات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار التكييفات خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهر يوليو الجاري، حيث سجلت أسعار التكييفات ارتفاعات كبيرة. 

التكييفات 

ارتفاع أسعار التكييفات

وكشفت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار التكييفات في مصر 2023 بمتوسط يصل إلى 15% خلال الفترة الحالية وبشكل متلاحق من جانب الشركات المصنعة، ما ساهم في انخفاض الطلب على التكييفات في الفترة الحالية.

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن شركات الأجهزة الكهربائية ترسل زيادات في الأجهزة بشكل متواصل وشبه شهريا، موضحا أن هناك ركودا كبيرا في الطلب على الأجهزة نتيجة الزيادات الكبيرة مؤخراً منذ بداية العام.

txt

عمرو أديب: «عايشين في فرن.. وفاتورة الكهرباء هتزيد عشان التكييفات»

txt

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

وأوضح ـ في تصريحات له، أن الموسم الحالي يشهد ركودا تضخميا قويا، موضحاً أن العام الحالي أوشك على الانتهاء، وسوف تقوم الشركات والمصانع والتجار بعمل عروض وتخفيضات على الأجهزة للمستهلكين، وأنه على المستهلكين أن يستغلوا هذه الفرصة وينتظروا قليلا حتى نهاية العام لشراء الأجهزة بأفضل الأسعار.

وأضاف زكريا أسعار التكييفات في مصر 2023 ماركة شارب وتورنيدو تبدأ أسعارها من 15275 جنيهاً وحتي 53745 جنيهاً للجهاز وفقاً للماركة وقوة الحصان وغيرها من المواصفات.

وكانت ارتفعت أسعار التكييفات في مصر الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 15% تقريبا في الأسواق المحلية وذلك مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار تكييفات يوليو 2023

شارب يبدأ من 15.2 

وجاءت أسعار التكيفات حسب الماركات، كالتالي: 

  • سجل تكييف شارب 1.5 حصان بارد AH12 S فقد بلغ نحو 15275 جنيهاً للجهاز.
  • وسجل التكييف ماركة شارب 1.5 حصان ويوجد به خاصية البلازما ويبلغ سعره 21.700 جنيهاً.
  • أما تكييف شارب 2.25 حصان حراري بسعر 33 ألف جنيه.
  • وتكييف ماركة تورنيدو ديجيتال بارد 2.25 حصان، سوبر جت، يبلغ سعره 22.5 ألف جنيه.
  • فيما ارتفع سعر تكييف شارب 2.25 حصان ماركة MSMB1T-18CR بـ 20.5 ألف جنيه، سبليت ،هواء ديجيتال بارد 2.25 حصان ، سوبر جت، 22 ألف جنيه.
  • وتكييف سبليت شارب قوة 1.5حصان تربو ،بسعر لا يقل عن 16 ألفا و600 جنيه.
  • فيما يبلغ سعر تكييف كاريير 1.5 حصان بارد فقط نحو 14 ألف جنيه، اما التكييف كاريير بارد / ساخن فقد بلغ 15 ألف جنيه.
  • كما بلغ سعر تكييف كاريير 2.25 حصان بارد فقط نحو 26182 جنيهاً.
  • تكييف ماركة فريش 2.25حصان ب 16ألفا و870 جنيها.
  • تكييف ماركة يونيون إير ساخن أو بارد بقوة 1.5ب 12ألفا و700جنيه .
  • تكييف تبريد فقط ميشن 1.5،12CR حصان فقط بسعر لا يقل عن  12ألفا و600 جنيه.
  • أما بالنسبة إلى تكييف تورنيدو سبليت رقمي بلازما شيلد وقوة 1.5حصان فهو بـ 13ألفا و400 جنيه.
  • وتكييف فريش من نوع سبليت بروفيشنال ،1.5حصان ، سعره لا يقل عن 11 ألفا و800 جنيه.
أسعار التكييفات 

ارتفاع الأسعار 3 أضعاف 

ومن جانبه، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن أسعار التكييفات هذا العام ارتفعت إلى ما يقرب من 3 أضعاف أسعارها العام الماضي، ولذلك انخفضت نسبة الإقبال على الشراء بنحو 100% عن العام الماضي.

وأشار هلال ـ في تصريحات صحفيه، إلى أن هناك بعض الشركات ترفع الأسعار وهناك بعض التجار يخزنون البضائع للعام المقبل، لبيعها بسعر أعلى من أجل تحقيق أرباح أكبر.

وأضاف هلال، أن القطاع يعاني من نقص المعروض من أجهزة التكييفات، التي يقابلها زيادة في الطلب مع زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى أنه إذا لم تحل المصانع هذه المشكلة فإن قلة المعروض ستؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في سعر التكييف، الذي أصبح لا غنى عنه لغالبية الشعب المصري.

txt

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

txt

أبرزها مواجهة نقص اللحوم الحمراء| مقترحات وطلبات إحاطة أمام مجلس النواب.. وبرلماني يطالب بخطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.. وآخر: يجب تكييف أنظمة التعليم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن هناك تباينا في أسعار المكيفات تختلف من ماركة إلى أخرى في الأسواق، وفقا لسرعتها وإمكانياتها ونوعها، حيث تبدأ من 17 ألف جنيه لتصل إلى 50 ألف  جنيه.

وأكد هلال، أن ارتفاع الدولار ليس السبب الوحيد، حيث كانت التكييفات تستورد بدولار السوق السوداء في الفترة الأخيرة ولم تصل إلى هذه المستويات من الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية من الخارج، وذلك بسبب قرار البنك المركزي بخصوص الحصيلة التصديرية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق. وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.

أسعار التكييفات التكييفات أسعار تكييفات يوليو 2023 أسعار التكيفات حسب الماركات تكييف كاريير تكييف شارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: «عايشين في فرن.. وفاتورة الكهرباء هتزيد عشان التكييفات»

أبرزها مواجهة نقص اللحوم الحمراء| مقترحات وطلبات إحاطة أمام مجلس النواب.. وبرلماني يطالب بخطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.. وآخر: يجب تكييف أنظمة التعليم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

أخبار السيارات| تعرف علي سعر شحن تكييف السيارة.. ولو عربيتك بتكركر إليك خطوات لحل المشكلة نهائياً

ترشيحاتنا

ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

4 مصابين.. انفجار في مصنع كبسولات آلات البناء والصناعات الكيماوية بأنقرة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

القبض على 5 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ