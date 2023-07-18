أسعارها تحركت 15%.. ارتفاع درجات الحرارة يشعل سوق أجهزة التكييف

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار التكييفات خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهر يوليو الجاري، حيث سجلت أسعار التكييفات ارتفاعات كبيرة.

التكييفات

ارتفاع أسعار التكييفات

وكشفت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار التكييفات في مصر 2023 بمتوسط يصل إلى 15% خلال الفترة الحالية وبشكل متلاحق من جانب الشركات المصنعة، ما ساهم في انخفاض الطلب على التكييفات في الفترة الحالية.

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن شركات الأجهزة الكهربائية ترسل زيادات في الأجهزة بشكل متواصل وشبه شهريا، موضحا أن هناك ركودا كبيرا في الطلب على الأجهزة نتيجة الزيادات الكبيرة مؤخراً منذ بداية العام.

وأوضح ـ في تصريحات له، أن الموسم الحالي يشهد ركودا تضخميا قويا، موضحاً أن العام الحالي أوشك على الانتهاء، وسوف تقوم الشركات والمصانع والتجار بعمل عروض وتخفيضات على الأجهزة للمستهلكين، وأنه على المستهلكين أن يستغلوا هذه الفرصة وينتظروا قليلا حتى نهاية العام لشراء الأجهزة بأفضل الأسعار.

وأضاف زكريا أسعار التكييفات في مصر 2023 ماركة شارب وتورنيدو تبدأ أسعارها من 15275 جنيهاً وحتي 53745 جنيهاً للجهاز وفقاً للماركة وقوة الحصان وغيرها من المواصفات.

وكانت ارتفعت أسعار التكييفات في مصر الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 15% تقريبا في الأسواق المحلية وذلك مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار تكييفات يوليو 2023

شارب يبدأ من 15.2

وجاءت أسعار التكيفات حسب الماركات، كالتالي:

سجل تكييف شارب 1.5 حصان بارد AH12 S فقد بلغ نحو 15275 جنيهاً للجهاز.

وسجل التكييف ماركة شارب 1.5 حصان ويوجد به خاصية البلازما ويبلغ سعره 21.700 جنيهاً.

أما تكييف شارب 2.25 حصان حراري بسعر 33 ألف جنيه.

وتكييف ماركة تورنيدو ديجيتال بارد 2.25 حصان، سوبر جت، يبلغ سعره 22.5 ألف جنيه.

فيما ارتفع سعر تكييف شارب 2.25 حصان ماركة MSMB1T-18CR بـ 20.5 ألف جنيه، سبليت ،هواء ديجيتال بارد 2.25 حصان ، سوبر جت، 22 ألف جنيه.

وتكييف سبليت شارب قوة 1.5حصان تربو ،بسعر لا يقل عن 16 ألفا و600 جنيه.

فيما يبلغ سعر تكييف كاريير 1.5 حصان بارد فقط نحو 14 ألف جنيه، اما التكييف كاريير بارد / ساخن فقد بلغ 15 ألف جنيه.

كما بلغ سعر تكييف كاريير 2.25 حصان بارد فقط نحو 26182 جنيهاً.

تكييف ماركة فريش 2.25حصان ب 16ألفا و870 جنيها.

تكييف ماركة يونيون إير ساخن أو بارد بقوة 1.5ب 12ألفا و700جنيه .

تكييف تبريد فقط ميشن 1.5،12CR حصان فقط بسعر لا يقل عن 12ألفا و600 جنيه.

أما بالنسبة إلى تكييف تورنيدو سبليت رقمي بلازما شيلد وقوة 1.5حصان فهو بـ 13ألفا و400 جنيه.

وتكييف فريش من نوع سبليت بروفيشنال ،1.5حصان ، سعره لا يقل عن 11 ألفا و800 جنيه.

أسعار التكييفات

ارتفاع الأسعار 3 أضعاف

ومن جانبه، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن أسعار التكييفات هذا العام ارتفعت إلى ما يقرب من 3 أضعاف أسعارها العام الماضي، ولذلك انخفضت نسبة الإقبال على الشراء بنحو 100% عن العام الماضي.

وأشار هلال ـ في تصريحات صحفيه، إلى أن هناك بعض الشركات ترفع الأسعار وهناك بعض التجار يخزنون البضائع للعام المقبل، لبيعها بسعر أعلى من أجل تحقيق أرباح أكبر.

وأضاف هلال، أن القطاع يعاني من نقص المعروض من أجهزة التكييفات، التي يقابلها زيادة في الطلب مع زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى أنه إذا لم تحل المصانع هذه المشكلة فإن قلة المعروض ستؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في سعر التكييف، الذي أصبح لا غنى عنه لغالبية الشعب المصري.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن هناك تباينا في أسعار المكيفات تختلف من ماركة إلى أخرى في الأسواق، وفقا لسرعتها وإمكانياتها ونوعها، حيث تبدأ من 17 ألف جنيه لتصل إلى 50 ألف جنيه.

وأكد هلال، أن ارتفاع الدولار ليس السبب الوحيد، حيث كانت التكييفات تستورد بدولار السوق السوداء في الفترة الأخيرة ولم تصل إلى هذه المستويات من الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية من الخارج، وذلك بسبب قرار البنك المركزي بخصوص الحصيلة التصديرية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق. وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.