رئيس أركان إسرائيل: التحديات الأمنية الراهنة تلزمنا بجاهزية عالية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، صباح يوم الثلاثاء، "إن التحديات الأمنية في الوقت الراهن تلزمنا بجاهزية عالية، التي اعتبرها مزيجا من الكفاءة والتكتل".

وأكد هليفي خلال تحدثه في اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست "أن أي أحد يدعو إلى عدم الامتثال في الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط يمسّ بالجيش الإسرائيلي وبأمن الدولة".

وأضاف هليفي أن "الجبهات المختلفة، البعيد والقريبة، تلزم الجيش الإسرائيلي بالاستمرار في اليقظة والتأهب، وتعزيز الردع من أجل النجاح في إبقاء واقع جيد لمواطني إسرائيل".

ويسود تخوف في الجيش الإسرائيلي من موجة رفض آلاف ضباط وجنود في الاحتياط للتطوع في الخدمة العسكرية، وخاصة في صفوف الطيارين الحربيين والوحدات الخاصة والتكنولوجية.